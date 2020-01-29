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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Больше половины российских овощей имеют иностранные корни

, 10:18 [ «Аргументы Недели», ]

Больше половины российских овощей имеют иностранные корни
Фото: соцсети

Чиновники от сельского хозяйства справедливо гордятся огромными урожаями зерновых, в частности, пшеницы. Мол, мы первые по экспорту. Но всегда забывают добавить, что собственно только пшеница и растет из родимого семечка. Большинство же других культур растет из чужого семени. И считаться российским может с большой натяжкой. 

Начиная с 1991 года импорт семенного материала, несмотря на все программы, «дорожные карты» и прочие министерские забавы, только растет. В недрах сайта Федеральной Таможенной службы можно найти массу любопытных цифр. Например, по коду ТН ВЭД 1209 «семена, плоды и споры для посева» можно узнать, что в 2005 году этих самых семян и плодов в Россию завезли на 54 млн. 438 тысяч долларов. 2006 – 89 млн. 448 тысяч, в 2012 году – на 187 млн. 612 тысяч долларов. В 2014- 197 млн. 087 тысяч. А в 2018 – 214 млн. 727 тысяч 924 доллара! Правда, говорят в эти суммы входят и российские семена, которые частники размножают за рубежом, но сколько их никто не знает. И вряд ли они делают погоду.

А если покопаться в других позициях? Эксперты утверждают, что на покупку семян, агрохимии, генетического материала и так далее мы тратим до 2 млрд. долларов в год!

То есть, 2 миллиарда долларов в год вместо российских семеноводов уплывает на запад, обогащая «ихних» фермеров.  Кто виноват и что делать?

Ответы читайте в материале  «АН»  «Неосемененная страна» 

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