Валентина Матвиенко озаботилась российскими реалиями

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20 января 2020, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]

спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, globallookpress.com, © Federation Council of Russia

Третье лицо государства, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в последнее время проявляет активный интерес к реальным проблемам, с которыми столкнулась страна.

Перед Новым годом она вдруг не поверила отчетам Минсельхоза о взрывном росте российской селекции и семеноводства. Даже петрушка с укропом выращивается из импортных семян, всплеснула руками Валентина Ивановна (о реальном, а не бумажном положении в семеноводстве читайте в ближайших номерах «АН»).

Собственно, спикера понять можно, приехала в тепличное хозяйство порадоваться за российских аграриев, а ей правду-матку в глаза: «мол, так и так, государыня, не осталось в России своих семян! Если заморский ворог санацию» введет, пушной зверек нашему сельскому хозяйству». Возмутилась Валентина Ивановна, дала нагоняй тогда еще министру Патрушеву. Поставила, как говорят, ситуацию под свой спикерский контроль. Да вот беда, чтобы, например, сахарную свеклу из своих семян и сортов выращивать надо лет 15-17 работать.

А после новогодних каникул, по информации «АН», затребовала из Академии наук аналитическую записку об итогах реформы РАН, начатой в 2013 году Дмитрием Медведевым. Тогда он служил стране премьер-министром, а ныне трудоустроен вторым в истории России заместителем секретаря Совбеза. Первым, как известно, был не к ночи помянутый Борис Абрамович Березовский.

Суть записки, подготовленной Академией, и доставленной лично в руки Матвиенко для «АН» сформулировал один из ее авторов: «Если хотите угробить страну, просто ничего не делайте и оставьте все как есть. Гарантировано страна либо окончательно скатиться до уровня нефтеколонки, либо ее вообще не станет».

Что будет делать с этой идей спикер СФ, пока непонятно. Но как говорят знающие ее люди, «Валентина Ивановна просто так никогда ничего не делает. Она благодаря прошлой комсомольской школе прекрасно ловит даже невысказанную вслух мысль высшего начальства». Быть может на самом верху и вправду задули свежие ветры?

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