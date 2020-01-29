Бывший вице-премьер правительства России Виталий Мутко возглавил «Дом.РФ»

//Общество 13+

29 января 2020, 09:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Виталий Мутко. Фото: сайт правительства РФ

Срок полномочий Мутко на должности генерального директора госкомпании рассчитан на пять лет. Председателем наблюдательного совета компании избран Марат Хуснуллин, занявший пост вице-премьера правительства России.

На новой должности Мутко будет заниматься развитием компании, которая ранее называлась Агентством ипотечного жилищного кредитования. 100% акций «Дом.РФ» принадлежит правительству России. Основная задача компании – повышение качества и доступности жилья за счет разработки и внедрения федеральных стандартов, которые позволяют создавать выгодные условия приобретения жилья, в том числе с использованием ипотеки.

Кроме этого, компания сейчас занимается строительством жилья для обманутых дольщиков и решает проблемы многочисленных недостроев.