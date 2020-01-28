В Ростовской области нашли убитыми депутата заксобрания и его жену

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28 января 2020, 21:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СК РФ по Ростовской области

Фото: СК РФ по Ростовской области

Депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его жену нашли убитыми в своем доме в Зернограде. Алабушев сегодня должен был провести совещание в аграрном центре.

Сегодня днем депутат заксобрания Ростовской области Андрей Васильевич Алабушев должен был провести совещание в аграрном научном центре «Донской», директором которого он являлся, но не приехал и не отвечал на звонки. За ним послали водителя.

«Ворота были закрыты, мы перелезли через забор. Входную дверь пришлось вскрывать – все было закрыто. И внутри мы уже увидели их лежащими в крови», - рассказал водитель, обнаруживший тела депутата и его супруги. Следователи подтвердили, что на телах убитых обнаружены множественные рубленые раны.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты СУ СК РФ по Ростовской области, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство). По предварительной версии, целью совершения преступления было ограбление, поскольку никто из его окружения не подтверждает, что у него были конфликты или ему поступали угрозы.

Пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области подтвердила гибель парламентария и его супруги и принесла глубокие соболезнования родным и близким убитых.

Ранее СК РФ сообщил о раскрытии мотива убийства главы центра «Э» Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.