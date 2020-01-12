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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В СК раскрыли мотив убийства главы центра "Э" Ингушетии Эльджаркиева

, 22:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

В СК раскрыли мотив убийства главы центра
фото: сайт Следкома РФ

Зампредседателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов рассказал, что стало мотивом убийства главы центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом он сообщил в интервью газете «Коммерсантъ».

У полиции имеется ориентировка на подозреваемого в убийстве Ибрагима Эльджаркиева

У полиции имеется ориентировка на подозреваемого в убийстве Ибрагима Эльджаркиева

«Следствием установлена причастность к совершенным преступлениям Хасана Полонкоева и других лиц … Мотивом преступления явилась профессиональная деятельность Эльджаркиева», - пояснил Краснов.

Зампредседателя СК РФ отметил, что злоумышленники в составе организованной группы совершили вооруженное нападение на Эльджаркиева, пытаясь помешать ему «пресечь преступную деятельность».

Напомним, что Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед Эльджаркиев были убиты 2 ноября 2019 года в Москве. В результате следствия были арестованы 12 человек, вину никто не признал, также  задержан предполагаемый руководитель ОПГ Хасан Полонкоев.

БА

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