На Украине начали наживаться на коронавирусе

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28 января 2020, 19:16 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

иллюстрация одного из украинских мошеннических объявлений

Украинские предприниматели подхватили волну страхов из-за коронавируса. Они уже продают «уникальные» средства для защиты от эпидемии.

Объявления появились на украинских сайтах. Мошенники предлагают маски и вакцины.

Стоимость масок колеблется в пределах 15 — 350 гривен.

«Коронавирус уже наступает», — пугают авторы объявлений: «успейте защитить себя и своих близких от неизвестной болезни».

Вакцина оценена в 2500 гривен. Утверждается, что это «противоядие» разработано в Израиле «лучшими специалистами своего дела».

Волна сообщений о коронавирусе в последнее время захлестнула информационное пространство. Вирус появился в Китае. И там для защиты введены беспрецедентные меры безопасности. Как с ним бороться никто не знает. Поэтому он считается смертельно опасным.