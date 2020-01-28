На Украине начали наживаться на коронавирусе

Украинские предприниматели подхватили волну страхов из-за коронавируса. Они уже продают «уникальные» средства для защиты от эпидемии.
Объявления появились на украинских сайтах. Мошенники предлагают маски и вакцины.
Стоимость масок колеблется в пределах 15 — 350 гривен.
«Коронавирус уже наступает», — пугают авторы объявлений: «успейте защитить себя и своих близких от неизвестной болезни».
Вакцина оценена в 2500 гривен. Утверждается, что это «противоядие» разработано в Израиле «лучшими специалистами своего дела».
Волна сообщений о коронавирусе в последнее время захлестнула информационное пространство. Вирус появился в Китае. И там для защиты введены беспрецедентные меры безопасности. Как с ним бороться никто не знает. Поэтому он считается смертельно опасным.