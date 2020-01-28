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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Патриарх Московский и всея Руси: запрет абортов увеличит население на 10 млн человек

, 16:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести

Патриарх Московский и всея Руси: запрет абортов увеличит население на 10 млн человек
Сайт Совета Федерации РФ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рамках Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации выступил за существенное ограничение абортов в России.

По его словам, огромные просторы страны и ее развитие требуют большого количества людей, поэтому численность населения – одна из важнейших целей государства. Во время своего выступления он заявил, что в случае запрета абортов Россия сможет увеличить население на 10 млн человек.

Также глава РПЦ выступил против суррогатного материнства, добавив, что эта процедура запрещена во многих странах. По его мнению, оно эксплуатирует женщин и поощряет торговлю детьми.

По словам патриарха, суррогатная мать получает за это деньги, и в конечном итоге продает своих детей.

ДВа

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