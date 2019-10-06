В РПЦ рассказали, когда церковь допускает аборты

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6 октября 2019, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Московском патриархате рассказали, при каких условиях Русская православная церковь допускает аборты. Об этом заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе напомнил после заявления протоиерея Дмитрия Смирнова.

Ранее Смирнов заявил, что у тех, кто соглашается на аборт, “совести нет”. В ответ на это Кипшидзе отметил, что, согласно официальной позиции РПЦ, женщина может сделать аборт, если беременность или роды ставят её жизнь под угрозу, передаёт РИА Новости.

“В случаях, когда существует прямая угроза жизни матери при продолжении беременности, особенно при наличии у нее других детей, в пастырской практике рекомендуется проявлять снисхождение. Женщина, прервавшая беременность в таких обстоятельствах, не отлучается от евхаристического общения с Церковью”, - сказано в “Основах социальной концепции Русской православной Церкви”.