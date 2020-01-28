Отец оставленных в Шереметьево мальчиков записал для них видео

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28 января 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Отец, оставивший в столичном аэропорту Шереметьево двух сыновей 5 и 7 лет, записал видеообращение. В нём он попросил у детей прощения и объяснил причины своего поступка.

Мужчина заявил, что очень любит своих сыновей. Он признался, что всегда желал для детей лучшей жизни, и испугался, что не сможет дать её им. Также отец рассказал, что надеялся найти в Москве работу, чтобы потом вновь воссоединиться с мальчиками.

«… Простите меня, пожалуйста, я вас очень люблю, вы единственное, что есть в моей жизни, ее смысл. Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность…» - признался мужчина.