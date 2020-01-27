Мать оставленных в Шереметьево мальчиков согласилась их забрать

Уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко рассказала о результатах разговора с матерью брошенных в Шереметьево мальчиков.
По словам Трегубенко, после развода с отцом детей женщина практически не общалась с сыновьями. Теперь у нее новая семья, однако мать и её новый супруг готовы забрать к себе обоих сыновей. Трегубенко отметила, что женщина не знала о том, что бывший муж увёз детей из города с намерением оставить их в аэропорту.
«Мы поговорили с матерью мальчиков. У неё сейчас новая семья, она ждёт ребенка, но они с мужем готовы забрать детей», - сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Хабаровске.