Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России» за «чванство и барские замашки»

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28 января 2020, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Игнатьев. Фото: портал органов власти Чувашской Республики

Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из рядов «Единой России». Такое решение принял президиум генерального совета партии.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что поведение губернатора Чувашии вызвало совершенно заслуженное возмущение.

«Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности, в то время, когда президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», – цитирует Турчака официальный партийный сайт.

Накануне партийная комиссия по этике единогласно рекомендовала президиуму Генсовета исключить Игнатьева за нарушение этических норм. По мнению ответственного секретаря комиссии, замсекретаря Генсовета «Единой России» Евгения Ревенко, Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек.

«Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому мы считаем, что такому человеку не место в наших рядах и на занимаемой должности», - сказал он.

О том, будет ли «Единая Россия» как-то способствовать снятию Игнатьева с должности главы региона, и будет ли вообще поднимать этот вопрос, не сообщается.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, где глава Чувашии заставляет офицера МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.