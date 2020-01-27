«Барские замашки вошли в систему», единоросы требуют исключить главу Чувашии из партии, а он организовал в свою поддержку флешмоб

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27 января 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]

После видеосвязи во время заседания этической комиссии Единой России, когда все её члены могли задать вопросы главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, сомнений у единороссов не осталось – чиновнику не место в партии.

«Эти барские замашки, по всей видимости, вошли в систему. Он не посчитал нужным даже извиниться перед людьми, которых он оскорбил. За две недели до этого был другой случай. При этом при всем он был с нами на прямой связи, и все члены комиссии имели возможность задать свои вопросы. Но мы не увидели в его словах и пояснениях ни раскаяния, ни сожаления. Такое ощущение, что он не вполне понимает, что он сделал». – сообщил Замглавы генсовета «ЕР» Евгений Ревенко изданию «Подъем».

После истории с пожарным, которому пришлось попрыгать, чтобы получить ключи от машины из рук глав Чувашии, пресс-служба чиновника организовала флешмоб в поддержку своего руководителя. И они не нашли ничего лучшего, чем провести чемпионат по «прыжкам губернатора». Точнее все было подано как «инициатива снизу», но вот разместить информацию в СМИ хотели как раз сверху.

Собственница московской клиники красоты, родом из Чувашии, «прыжками» разыграла отгул, на который претендовали все «девочки». «Сегодня по новостям родной Чувашии увидела. Сначала возмутилась, но потом подумала, что это, наверно, какая-то игра главы республики. Совпало, что сотрудницы по очереди обратились ко мне с просьбой получить отгул завтра. Мне так понравилась идея Игнатьева. Я предложила девочкам устроить соревнование по «прыжкам губернатора», - приводит слова последовательницы Игнатьева канал «Медиакиллер».