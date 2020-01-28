Росстат: доля малого и среднего бизнеса в экономике снижается

//Общество 13+

28 января 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Pixabay

Сокращение доли малого и среднего бизнеса по данным за 2018 году, составило до 20,2% от всей экономики.

Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.

Если в 2017 году, с которого начал рассчитываться этот показатель, доля малого и среднего бизнеса составила 22% ВВП, то в 2018 году опустилась до 20,2%. В денежном эквиваленте в 2018 году на долю малого и среднего бизнеса приходилось около 19 трлн рублей.

Росстат уточняет, что с расчетом этого показателя есть серьезные проблемы: например, сплошное обследование малых предприятий проводится раз в пять лет, а за это время данные успевают устареть, хотя считать вклад малого бизнеса в ВВП нужно ежегодно.

В послании президента РФ Федеральному собранию в 2018 году говорилось, что к 2025 году вклад малого и среднего бизнеса в ВВП «должен приблизиться к 40%». Позже в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство» этот показатель снизили 32,5% ВВП к 2024 году.

По итогам 2019 года доля малого и среднего бизнеса должна возрасти до 22,9%, а по итогам 2020 года – до 23,5%. Эти задачи предстоит решать новому правительству во главе с Михаилом Мишустиным.

Среди других целевых показателей нацпроекта – довести численность занятых в малом и среднем бизнесе до 25 млн человек к концу 2024 года.