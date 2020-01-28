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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Пьяный крымчанин убежал с места ДТП, в котором погибла его 2-летняя дочь

, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]

Пьяный крымчанин убежал с места ДТП, в котором погибла его 2-летняя дочь
Фото: сайт СУ СКР по Республике Крым

В Крыму будут судить местного жителя, который в ноябре 2019 года попал в ДТП, в результате чего погибла его малолетняя дочь, и скрылся с места происшествия.

Житель села Ястребцы, не имея водительских прав, сел за руль «Жигулей». Вместе с ним в салоне были его приятель и их общая знакомая – все в состоянии алкогольного опьянения. У сидевший рядом с водителем женщины на руках находилась двухлетняя дочка, которая не была пристегнута ремнями безопасности.

«В родном селе компания изрядно выпила и отправилась в поле за картошкой, а на обратном пути водитель превысил скорость и автомобиль перевернулся в кювет, в результате чего ребенок вылетел через лобовое стекло из машины, получив смертельные травмы. После чего все взрослые скрылись, оставив погибшую девочку на месте происшествия», - сообщает региональное Следственное управление СК России.

Полиция быстро разыскала водителя, его заключили под стражу. Свою вину в совершенном преступлении фигурант уголовного дела признал полностью. Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.

ДВа

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