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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В ДТП на трассе М-3 под Калугой погибли двое маленьких детей директора гимназии из Брянска

, 23:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorod-tv.com

В ДТП на трассе М-3 под Калугой погибли двое маленьких детей директора гимназии из Брянска
Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Страшное ДТП в Калужской области произошло в воскресенье, 26 января, на 262 километре трассы М-3 "Украина". Около 23 часов на трассе столкнулись автомобили Nissan и Ford. В результате аварии погибли двое детей из машины Nissan -  8-летняя девочка и 6-летний мальчик.

Брянские СМИ пишут о гибели детей директора гимназии № 1 Александра Кравченко. Двое взрослых из автомобиля "Ниссан" получили травмы различной степени тяжести. Кравченко и его супругу госпитализировали. Из больницы в Сухиничах их перевезли в областную больницу в Брянск.

Семья Кравченко возвращалась из Москвы, за рулем Nissan сидела 36-летняя жена директора гимназии. Под Калугой водитель по неизвестной причине выехал на встречную полосу, и японская машина столкнулся с автомобилем Ford.
Девочка погибла на месте ДТП, мальчик скончался в больнице.

За рулем Ford находился 25-летний мужчина. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

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