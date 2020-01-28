Набережная Евпатории не досчиталась 200 миллионов рублей

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28 января 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: соцсети

Власти Евпатории расторгли контракт на реконструкцию набережной имени Валентины Терешковой. Причина – финансовые нарушения подрядчика, против которого возбудили уголовное дело.

По словам главы администрации курортного города, в Евпатории работала Счетная палата РФ и насчитала большой ущерб - в районе 200 млн рублей.

«С подрядчиком в одностороннем порядке расторгнут договор, идут суды, расследуется уголовное дело», - сказал глава горадминистрации Роман Тихончук.

Как выяснили аудиторы, подрядчик выполнил примерно 70% работ, но и многое из сделанного придется переделывать. Власти решили временно законсервировать набережную, чтобы заказать новый проект. Сдавать объект планируют по частям, чтобы туристам было удобнее, а все работы могут завершить к концу 2021 года.

Что касается уголовного дела, то расследование взято на контроль в центральном аппарате крымского управления СК России.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала качество оказания медицинских услуг в Крыму.