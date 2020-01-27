Поклонская рассказала о качестве медицины в Крыму и врачебных ошибках

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27 января 2020, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала доступность и качество медицины на Крымском полуострове. По её словам, все говорят о бесплатном оказании медуслуг, но забывают об их качестве.

«Президенту докладывают о бесплатной медицине в Крыму. Но как быть с качеством такой медицины и ее доступностью? Что случилось с крымскими больницами? ... Расплата за халатность — смерть человека», - считает Поклонская.

Депутат отметила, что бывают случаи, когда родственники погибшего из-за халатности врачей человека на протяжении многих лет пытаются доказать, что смерть произошла из-за врачебной ошибки, а не стала случайностью. «Но и там нельзя добиться справедливости", - подчеркнула депутат», - отметила она.