Зима пришла в Москву: синоптики рассказали о погоде в столице

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28 января 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Метеорологи рассказали, какая погода ожидает москвичей и жителей Подмосковья во вторник, 28 января. Специалисты центра погоды «Фобос» предупредили, что в столице и области будет холодно и снежно.

В Москве во вторник ожидается облачность и умеренные снегопады. За день может выпасть порядка 4-5 сантиметров сугробов. Температура воздуха при этом опустится до отметки 1-3 градуса ниже нуля. В области будет ещё холоднее: от 0 до -5 градусов. Скорость ветра составит 4-9 метров в секунду.

Отмечается, что из-за снегопадов коммунальные службы Москвы переведены на усиленный режим работы.