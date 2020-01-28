Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Зима пришла в Москву: синоптики рассказали о погоде в столице

, 09:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Зима пришла в Москву: синоптики рассказали о погоде в столице
Фото: pixabay.com

Метеорологи рассказали, какая погода ожидает москвичей и жителей Подмосковья во вторник, 28 января. Специалисты центра погоды «Фобос» предупредили, что в столице и области будет холодно и снежно.

В Москве во вторник ожидается облачность и умеренные снегопады. За день может выпасть порядка 4-5 сантиметров сугробов. Температура воздуха при этом опустится до отметки 1-3 градуса ниже нуля. В области будет ещё холоднее: от 0 до -5 градусов. Скорость ветра составит 4-9 метров в секунду.

Отмечается, что из-за снегопадов коммунальные службы Москвы переведены на усиленный режим работы.

АБ

//картина дня

В мире

Эксперт оценил слова госсекретаря США о

Эксперт оценил слова госсекретаря США о "беспощадных действиях" России в Сирии

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов во вторник оценил заявление госсекретаря США Майка Помпео, который ранее обвинил Россию в "беспощадных" действиях в Сирии.

В Народной милиции ДНР рассказали, какие действия должны предпринимать киевские власти, чтобы вернуть Донецк и Луганск без войны. По данному вопросу высказался Владимир Жога, командир батальона «Спарта».

В Народной милиции ДНР рассказали, какие действия должны предпринимать киевские власти, чтобы вернуть Донецк и Луганск…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" во вторник, 28 января, впервые официально прокомментировали трагическую гибель легендарного…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Близкие Натальи Андрейченко намерены обратиться в полицию, так как о пропавшей в Мексике сутки назад актрисе нет никакой информации. У Андрейченко имеются два телефона…