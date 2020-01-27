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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В Новосибирске из-за снегопадов объявили режим ЧС

, 11:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

В Новосибирске из-за снегопадов объявили режим ЧС
Фото: pixabay.com

Власти Новосибирска ввели режим ЧС из-за сильных снегопадов, начавшихся в декабре 2019 года. Соответствующее сообщение опубликовали на сайте городской мэрии в понедельник, 27 декабря.

Решение о введении чрезвычайной ситуации подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В документе сказано, что для вывоза и утилизации снега с дорог и придомовых территорий будут задействованы дополнительные машины спецтехники.

При этом в региональном управлении Гидрометцентра заявили, что в городе за прошлую неделю выпало порядка половины месячной нормы снега – 10,3 мм из 24 мм.

АБ

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