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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Москве пообещали сугробы

, 19:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Москве пообещали сугробы
Фото: pixabay.com

Синоптики предупредили о грядущих снегопадах в столице и резком похолодании. Специалисты прогнозируют, что уже ко вторнику высота снежного покрова составит 10 сантиметров.

Метеорологи заявили, что в понедельник в Москву придет холодный фронтальный раздел, который принесёт с собой похолодание и гололедицу. Также в городе начнутся снегопады, которые закончатся только утром во вторник. Столбики термометров опустятся до 2-4 градусов ниже нуля. При этом высота снежного покрова в некоторых округах столицы будет достигать до 10 сантиметров.

АБ

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