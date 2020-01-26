Москве пообещали сугробы

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26 января 2020, 19:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Синоптики предупредили о грядущих снегопадах в столице и резком похолодании. Специалисты прогнозируют, что уже ко вторнику высота снежного покрова составит 10 сантиметров.

Метеорологи заявили, что в понедельник в Москву придет холодный фронтальный раздел, который принесёт с собой похолодание и гололедицу. Также в городе начнутся снегопады, которые закончатся только утром во вторник. Столбики термометров опустятся до 2-4 градусов ниже нуля. При этом высота снежного покрова в некоторых округах столицы будет достигать до 10 сантиметров.