Эксперты рассказали, какие продукты подорожают в России в новом году

//Общество 13+

28 января 2020, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: КП

Фото: pixabay.com

Аналитики при правительстве Российской Федерации предупредили, что в этом году произойдёт подорожание мясной и молочной продукции. Также рост цен коснется конфет, печенья, мороженого, чипсов и гречки.

Отмечается, что в среднем молочная продукция и мясо могут подорожать на 12%. Это связано с повышением стоимости сырья, электричества, газа и прочих услуг, нужных при производстве. Также на цену товаров повлияют электронная ветеринарная сертификация в системе "Меркурий" и цифровая маркировка молочной продукции.

Подорожание пальмового масла отразится на чипсах и кондитерских изделиях, а из-за сокращения посевов гречка станет дороже на 5-7%.