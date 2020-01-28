Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Эксперты рассказали, какие продукты подорожают в России в новом году

, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: КП

Эксперты рассказали, какие продукты подорожают в России в новом году
Фото: pixabay.com

Аналитики при правительстве Российской Федерации предупредили, что в этом году произойдёт подорожание мясной и молочной продукции. Также рост цен коснется конфет, печенья, мороженого, чипсов и гречки.

Отмечается, что в среднем молочная продукция и мясо могут подорожать на 12%. Это связано с повышением стоимости сырья, электричества, газа и прочих услуг, нужных при производстве. Также на цену товаров повлияют электронная ветеринарная сертификация в системе "Меркурий" и цифровая маркировка молочной продукции.

Подорожание пальмового масла отразится на чипсах и кондитерских изделиях, а из-за сокращения посевов гречка станет дороже на 5-7%.

АБ

//картина дня

В мире

Эксперт оценил слова госсекретаря США о

Эксперт оценил слова госсекретаря США о "беспощадных действиях" России в Сирии

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов во вторник оценил заявление госсекретаря США Майка Помпео, который ранее обвинил Россию в "беспощадных" действиях в Сирии.

В Народной милиции ДНР рассказали, какие действия должны предпринимать киевские власти, чтобы вернуть Донецк и Луганск без войны. По данному вопросу высказался Владимир Жога, командир батальона «Спарта».

В Народной милиции ДНР рассказали, какие действия должны предпринимать киевские власти, чтобы вернуть Донецк и Луганск…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" во вторник, 28 января, впервые официально прокомментировали трагическую гибель легендарного…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Близкие Натальи Андрейченко намерены обратиться в полицию, так как о пропавшей в Мексике сутки назад актрисе нет никакой информации. У Андрейченко имеются два телефона…