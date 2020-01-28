У жителя Забайкалья, вернувшегося из Азии, не обнаружили коронавирус

Во вторник, 28 января, стало известно, что у жителя Забайкалья, который вернулся в Россию из Азии и был госпитализирован в Бурятии с подозрением на коронавирус из Китая, не выявили данного заболевания.

В пресс-службе регионального главка Роспотребнадзора напомнили, что ранее с целью исключения коронавирусной инфекции у 36-летнего мужчины были взяты анализы и направлены для исследования в референс-центр Роспотребнадзора "Вектор" (Новосибирск).