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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

У жителя Забайкалья, вернувшегося из Азии, не обнаружили коронавирус

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

У жителя Забайкалья, вернувшегося из Азии, не обнаружили коронавирус
анализ крови, pixabay.com
Во вторник, 28 января, стало известно, что у жителя Забайкалья, который вернулся в Россию из Азии и был госпитализирован в Бурятии с подозрением на коронавирус из Китая, не выявили данного заболевания.
 
В пресс-службе регионального главка Роспотребнадзора напомнили, что ранее с целью исключения коронавирусной инфекции у 36-летнего мужчины были взяты анализы и направлены для исследования в референс-центр Роспотребнадзора "Вектор" (Новосибирск).
 
Сегодня стало известно, что результаты исследования показали – коронавирус в организме гражданина не найден. Путешественник заболел пневмонией, вызванной пневмококком.
ЕТ

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