Житель Забайкалья госпитализирован с подозрением на коронавирус

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27 января 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Минздрав Республики Бурятия

капельница, pixabay.com

В понедельник, 27 января, стало известно, что жителя Забайкалья госпитализировали в инфекционную больницу Улан-Удэ с подозрением на коронавирус. Ранее этот гражданин путешествовал по странам Азии.

Сообщение о госпитализации 36-летнего россиянина с подозрением на пневмонию, вызванную коронавирусом из Китая, появилось ранее сегодня на портале Министерства здравоохранения Республики Бурятия.

Анализы пациента были направлены в Новосибирск, предполагается, что результаты будут готовы сегодня вечером.

Ранее стало известно, что коронавирус мог появиться и в Великобритании, но эта информация пока не является подтвержденной.