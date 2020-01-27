Житель Забайкалья госпитализирован с подозрением на коронавирус

В понедельник, 27 января, стало известно, что жителя Забайкалья госпитализировали в инфекционную больницу Улан-Удэ с подозрением на коронавирус. Ранее этот гражданин путешествовал по странам Азии.
Сообщение о госпитализации 36-летнего россиянина с подозрением на пневмонию, вызванную коронавирусом из Китая, появилось ранее сегодня на портале Министерства здравоохранения Республики Бурятия.
Анализы пациента были направлены в Новосибирск, предполагается, что результаты будут готовы сегодня вечером.
Ранее стало известно, что коронавирус мог появиться и в Великобритании, но эта информация пока не является подтвержденной.