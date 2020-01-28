Автоэксперт назвал ключевые ошибки при торможении в гололед

//самое читаемое на ан
Секретная лаборатория в Ухани. Зарубежные СМИ подозревают, что китайский коронавирус - это биологическое оружие
//Общество 13+
28 января 2020, 07:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: За рулем
Секретная лаборатория в Ухани. Зарубежные СМИ подозревают, что китайский коронавирус - это биологическое оружие
Алексей Надёжин
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Олег Фочкин
Юля Инамора
Игорь Черский
Аурен Хабичев
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Елены Бойко от должности заместителя министра здравоохранения РФ. В документе говорится, что…
Общество
Сотрудник украинских спецслужб, который негласно ведет свой телеграмм-канал, заявил о наличии «негласно удерживаемых» в плену. Он назвал тех, кого Киев официально отказывается обменивать.
Сотрудник украинских спецслужб, который негласно ведет свой телеграмм-канал, заявил о наличии «негласно удерживаемых»…
Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина…
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани, санкционированное…
В московском театре «Ленком» идут премьерные спектакли последней…
Объединённая авиационная корпорация (ОАК) собирается заняться…
По данным «Аргументов недели», в новом году Минфин готовит какие-то…
Когда в стране нет достаточного простора для самостоятельной…
В Ингушетии уже второй состав Кабмина складывает полномочия за последние пять месяцев. О том, что в республике будет новое правительство, глава…
Знаменитую актрису Наталью Андрейченко, которая уже сутки не выходит на связь, ищут в больницах Мексики. Ранее об исчезновении женщины сообщил…
Названы самые эффективные правила предотвращения онкологических заболеваний. Информацией по данному вопросу поделились некоторое время назад…
Пропавшая в Мексике народная артистка РСФСР Наталья Андрейченко рассказала, где находилась два дня, пока не выходила на связь. По словам актрисы, она…
Эксперт издания "За рулем" Илья Пименов назвал ключевые ошибки водителей при торможении в гололед. По словам специалиста, во время движения по скользкой дороге следует…
Общее количество заболевших пневмонией, которую вызвал новый тип коронавируса в Китае, составило 4515 человек. Согласно последней информации осведомленных источников…
Страшное ДТП в Калужской области произошло в воскресенье, 26 января, на 262 километре трассы М-3 "Украина". В результате лобового столкновения автомобилей Nissan и Ford…
Чего только не случается в жизни! Пострадать можно и от любовных утех. На пульт муниципальной полиции Риги поступил звонок о том, что игривой влюбленной парочке требуется…
Общество
В Москве пассажирка такси расплатилась за поездку от станции метро «Тверская» до Среднего Кисловского переулка купюрой 500 евро, перепутав ее с 500 рублями. Таксист выдал…
Сегодня, 27 января, мир вспоминает жертв Холокоста. Мир помнит безвинно убитых и замученных. Сегодня Латвия почтила память тех, кто не дожил до мирного времени.
Россия должна защитить интересы своих спортсменов и восстановить права федераций. Об этом на заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, времени нa раскачку…
Протоиерей Всеволод Чаплин за день до смерти написал письмо писателю Захару Прилепину. Настоятель храма у Никитских ворот скоропостижно скончался 26 января около церкви…
В центре польского города Стшельцы Краеньские произошел инцидент – местный житель с криками «это мой город, я здесь главный» напал на российский грузовик.
Актер и телеведущий Иван Ургант больше всех знаменитостей вызывает доверие у россиян. Опрос проводил исследовательский холдинг Ромир. В категории "Театр и Кино"…
Боевики террористической организации "Исламское государство", запрещённой в России, пригрозили Израилю атаками. Террористическая группировка распространила сообщение…
Повышенные риски мошенничества со стороны участников рынка автострахования зафиксированы в Карачаево-Черкесии, Дагестане, Краснодарском крае, Адыгее, Северной Осетии…
395 лет тюрьмы и 6 млн евро штрафа на двоих – суд в Греции вынес приговор по делу российских моряков, обвиняемых в перевозке нелегальных мигрантов.
В Ставропольском крае СКР возбудил уголовное дело о продаже новорожденного ребенка в отношении 36-летней местной жительницы. Объявление было размещено в одной…
Общество
Близкие Натальи Андрейченко намерены обратиться в полицию, так как о пропавшей в Мексике сутки назад актрисе нет никакой информации. У Андрейченко имеются два телефона…
Уже более восьмидесяти человек погибло из-за распространение нового коронавируса в Китае. Исследователи обнародовали полный список симптомов, сопровождающих заболевание…
Российским школам необходимо около 413 тысяч дополнительных мест. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в денежном эквиваленте это приблизительно 280 млрд рублей.
Конституционный суд РФ вынес постановление о пересмотре приговора по делу Константина Котова. Котов был признан виновным по статье 212.1 УК РФ и приговорен к четырем…
В Госудуму внесен законопроект, упрощающий находящимся в декрете, получение дополнительного образования и форму обращения в центры занятости. С такой инициативой…
В центре Новосибирска в понедельник, 27 января, утром найден мертвым председатель ЖСК "Залесский" Олег Арчибасов. По данным следствия, на теле мужчины обнаружены следы…
Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.
Арбитражный суд Пермского края признал банкротом местного жителя по фамилии Михайлов, который задолжал различным кредитным учреждениям и налоговой службе почти 4,5 млн…
Общество
После видеосвязи во время заседания этической комиссии Единой России, когда все её члены могли задать вопросы главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, сомнений у единороссов…
Президент РФ Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова. Он ранее занимал должность командующего войсками…
В мире
Появляются видео с места крушения самолета Bombardier E-11A, якобы принадлежащего ВВС США. Движение запрещенной в России организации «Талибан» взяло ответственность…
Пилот вертолета американского баскетболиста Коби Брайанта, понимая, что терпит крушение, мог увести падающее транспортное средство от находящегося поблизости города.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила Комиссию по помилованию на территории Московской области рекомендовать применить акт помилования…
Шоу-бизнес
Актер театра и кино Александр Домогаров открестился от работы с режиссером Римасом Туминасом. Домогаров сильно изменился внешне, и актера начали активно обсуждать…
Актер Михаил Боярский снова оказался под прицелом критики. На этот раз за резкое высказывание в отношении женщин, которые родили в зрелом возрасте.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым расширил перечень государственных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна». Речь идет о справках…
В Челябинске от неизвестного заболевания умерла 13-летняя девочка, ученица седьмого класса одной из школ города. Несколько дней назад у школьницы поднялась высокая…
В мире
У Меган Маркл отобрали драгоценности. Не хочешь носить королевский титул - никаких тебе королевских украшений, переданных по наследству и подаренных Елизаветой…
Сотрудник СБУ рассекретил информацию о противоборстве своего ведомства с властями Польши. Он рассказал о пропагандистской акции, направленной против инсинуаций…
Президент России Владимир Путин утвердил состав президиума Государственного совета РФ. Глава государства распорядился осуществить ротацию состава президиума Госсовета…
В интернете появился приказ за подписью главы СБУ Ивана Баканова. В документе говорится о переписывании истории.
Доктор Александр Мясников сообщил о кончине своей матери Ольги Халиловны Дорба. Мама врача, ведущего программы на телевидении о здоровье, много лет проработала врачом.
Жительница Адыгеи попыталась передать в исправительную колонию четыре мобильных телефона вместе с продуктами. Она спрятала гаджеты в растворимый кофе и листовой чай.
Лидер запрещенной в РФ украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок возмутился, почему Украина до сих пор, вслед за Польшей и Прибалтикой, не потребовала…
Общество
В Москве каршеринговый автомобиль пошел на таран главка полиции на Петровке, 38. Что это было – глупая шутка или демонстративная акция пока не понятно. Ясно одно…
Владимир Зеленский умер для еврейского мира после того, как отказался от участия в состоявшемся в Израиле форуме памяти жертв Холокоста. Об этом заявил Евгений…
Причину смерти протоиерея, настоятеля храма преподобного Феодора Студита Всеволода Чаплина уточнили после вскрытия. Протоиерей скончался от острой ишемической болезни…
Его на должность премьера хотели назначить ещё пару лет назад. Но придержали до определенного момента. Не знаю мотивы, но кандидатура Мишустина в верхах уже была…
Главный врач одной из московских больниц, телеведущий Александр Мясников высказал свое мнение о короновирусе, который выявлен в Китае. "Кто-то воспринял новый коронавирус…
На Украине заявили об обострении обстановки ситуации на Донбассе. Заявления кажутся весьма тревожными. Они выглядят, как если бы Киев решил развязать активные военные…
В Ватикане Папа Римский Франциск обратился ко всем верующим с призывом никогда не забывать об ужасной трагедии Холокоста. Он попросил вспомнить тех, кто стал жертвами…
Перечислены основные симптомы, свидетельствующие о начале инфаркта миокарда. Соответствующую информацию озвучили некоторое время назад врачи-кардиологи, говорится…
Общество
Шесть сел в Алтайском крае остаются отрезанными от внешнего мира из-за снега и метелей. Из-за занесенных дорог, жителям уже не хватает продуктов и воды. И ситуация только…
Девушка-подросток из Северной Каролины призналась, что восемь лет назад перестала мыть голову шампунем. Она поделилась ощущениями и рассказала, как пришла к такому…
Прощание с протоиереем Всеволодом Чаплиным пройдёт 29 января в Москве в храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот. В среду, 29 января, в 7:30 состоится…
Программист из Тулы Александр Никитяев смог восстановить текст письма сотрудника зондеркоманды Марселя Наджари. Оно было обнаружено 40 лет назад на территории концлагеря…