Автоэксперт назвал ключевые ошибки при торможении в гололед

Эксперт издания "За рулем" Илья Пименов назвал ключевые ошибки водителей при торможении в гололед. По словам специалиста, во время движения по скользкой дороге следует соблюдать ряд правил.

Пименов заметил, что в старых учебниках по вождению может быть указан ошибочный совет имитировать работу ABS (антиблокировочной системы) очень быстрыми нажатиями педали тормоза, однако человек на самом деле не может работать с педалью тормоза так быстро, как это требуется. Более того, в экстренной ситуации это способно даже увеличить тормозной путь.

По словам эксперта, плохим является совет водителям автомобилей с механической коробкой передач сначала тормозить двигателем, переключаясь постепенно на первую передачу. Илья Пименов заметил, что данный прием едва ли применим при экстренном торможении.

Также специалист призвал не использовать ручник при торможении в гололедицу. Дело в том, что в этом случае заблокируются задние колеса, вследствие чего автомобиль начнет скользить и при небольшой ошибке в управлении просто пойдет боком.