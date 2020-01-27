Глава Ингушетии отправил правительство республики в отставку

//Общество 13+

27 января 2020, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Инстаграм Махмуда-Али Калиматова

В Ингушетии уже второй состав Кабмина складывает полномочия за последние пять месяцев.

О том, что в республике будет новое правительство, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил на своей странице в инстаграм. О причинах принятого им решения глава региона не рассказал.

В предыдущий раз правительство Ингушетии сложило свои полномочия в начале сентября 2019 года. Правда, тогда Калиматов подписал указ о его отставке после своего избрания на пост главы республики.

Исполняющим обязанности премьер-министра Ингушетии стал Владимир Сластенин, который с 22 января занимает пост первого вице-премьера. Теперь уже бывший премьер-министр Ингушетии Константин Суриков станет советником главы Ингушетии по инвестиционной политике.