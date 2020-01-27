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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Глава Ингушетии отправил правительство республики в отставку

, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Ингушетии отправил правительство республики в отставку
Фото: Инстаграм Махмуда-Али Калиматова

В Ингушетии уже второй состав Кабмина складывает полномочия за последние пять месяцев.

О том, что в республике будет новое правительство, глава Ингушетии  Махмуд-Али Калиматов сообщил на своей странице в инстаграм. О причинах принятого им решения глава региона не рассказал.

В предыдущий раз правительство Ингушетии сложило свои полномочия в начале сентября 2019 года. Правда, тогда Калиматов подписал указ о его отставке после своего избрания на пост главы республики.

Исполняющим обязанности премьер-министра Ингушетии стал Владимир Сластенин, который с 22 января занимает пост первого вице-премьера. Теперь уже бывший премьер-министр Ингушетии Константин Суриков станет советником главы Ингушетии по инвестиционной политике.

ДВа

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