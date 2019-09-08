Депутаты Народного собрания Ингушетии избрали главой республики Махмуда-Али Калиматова. Кандидатура Калиматова в воскресенье, 8 сентября, утвержена Народным собранием.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Махмуд-Али Калиматов (@kalimatov.official)8 Сен 2019 в 3:36 PDT

Другими кандидатами на пост главы Ингушетии были депутат думы Назрани Урусхан Евлоев и старший специалист ПАО «Вымпел-Коммуникации» Магомед Зурабов. За Калиматова, который после отставки Юнус-Бек Евкурова был назначени врио глав Ингушетии, в ходе внеочередного заседания Народного собрания проголосовало 27 депутатов, Магомеда Зурабова - три, за Урусхана Евлоева голос не подан, один бюллетень испорчен.

Кандидатуру Калиматова внес 26 августа на рассмотрение парламента президент РФ Владимир Путин.Калиматов пообещал привести в команду правительства республики молодежи и улучшить жизнь жителей Ингушетии.

В Ингушении прямые выборы главы республики не проводятся. Главу Ингушетии избирают депутаты парламента из числа предложенных главой государства кандидатур. Президент РФ получает рекомендации по поводу кандидатов от Госдумы и заксобрания региона.

60-летний Махмуд-Али Макшарипович Калиматов уроженец Казахской ССР (ныне - Казахстан). В 1977-1979 годы проходил службу в составе группы советских войск в ГДР (ныне - Германия). В 1989 году окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета (ныне - Самарский государственный университет). Работал в РК ВЛКСМ и РК КПСС.

В 1990 году поступил на службу в органы прокуратуры Куйбышевской (ныне - Самарской) области; прошел путь от следователя районной прокуратуры до прокурора субъекта Российской Федерации.

В августе 1995 года был назначен заместителем прокурора Кировского района Самары; в 1997-2003 годы работал в должности прокурора Самары.

В 2003-2004 годы занимал должность первого заместителя прокурора Самарской области.

В августе 2004 года приказом Генерального прокурора РФ назначен прокурором Ингушетии.

В 2007 году возглавил контрольный департамент Губернатора Самарской области.

С 2012 года являлся советником Губернатора Самарской области.

В декабре 2015 г. перешел на должность руководителя УФС по надзору в сфере природопользования (Управление Росприроднадзора) по Самарской области.