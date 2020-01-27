Чернышенко заявил о защите интересов спортсменов и восстановлении прав федераций

//Общество 13+

27 января 2020, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Чернышенко. Фото: Инстаграм Института развития Интернета

Россия должна защитить интересы своих спортсменов и восстановить права федераций. Об этом на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия» заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, времени нa раскачку нет, поскольку впереди олимпиада в Токио.

«В области спорта первоочередные задачи - это, конечно, возвращение позиций России нa международной спортивной арене при нулевой терпимости к допингу, к злоупотреблениям. Мы должны защитить интересы наших спортсменов, особенно ввиду того, что у нас впереди олимпийские игры в Токио», - сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что необходимо также восстановить права некоторых наших федераций, которые утратили свои позиции в международных федерациях. Речь идет о легкой и тяжелой атлетике, биатлоне и гребле.

Ранее член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, российский биатлонист Антон Шипулин говорил, что происходящее в мировом спорте – это политический рычаг для некоторых зарубежных стран, которые ведут двойную игру против России.

«Мы поняли, что договариваться уже бесполезно. Нашу правоту нужно отстаивать только в судах, тем более у нас есть доказательства, которые могут оправдать наше чистое имя», - сказал тогда депутат.