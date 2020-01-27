Жительница Ставрополья оценила будущего ребенка в 440 тысяч рублей

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27 января 2020, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В Ставропольском крае СКР возбудил уголовное дело о продаже новорожденного ребенка в отношении 36-летней местной жительницы. Объявление было размещено в одной из социальных сетей.

По версии следствия, в сентябре 2019 года беременная женщина решила продать своего будущего ребенка, роды которого предстояли в декабре.

«Подозреваемая разместила объявление в одной из социальных сетей в Интернете, на которое отреагировала другая женщина, сообщив об этом в правоохранительные органы. Согласно достигнутой договоренности, в декабре 2019 года подозреваемая продала свою новорожденную дочь за 440 тысяч рублей вышеуказанной женщине, действовавшей в рамках оперативно-розыскного мероприятия», – говорится в сообщении краевого управления Следкома.

Сейчас девочка помещена в медицинское учреждение до определения ее судьбы органами опеки и попечительства. Расследование уголовного дела продолжается.