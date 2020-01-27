Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Жительница Ставрополья оценила будущего ребенка в 440 тысяч рублей

, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]

Жительница Ставрополья оценила будущего ребенка в 440 тысяч рублей
Фото: Pixabay

В Ставропольском крае СКР возбудил уголовное дело о продаже новорожденного ребенка в отношении 36-летней местной жительницы. Объявление было размещено в одной из социальных сетей.

По версии следствия, в сентябре 2019 года беременная женщина решила продать своего будущего ребенка, роды которого предстояли в декабре.

«Подозреваемая разместила объявление в одной из социальных сетей в Интернете, на которое отреагировала другая женщина, сообщив об этом в правоохранительные органы. Согласно достигнутой договоренности, в декабре 2019 года подозреваемая продала свою новорожденную дочь за 440 тысяч рублей вышеуказанной женщине, действовавшей в рамках оперативно-розыскного мероприятия», – говорится в сообщении краевого управления Следкома.

Сейчас девочка помещена в медицинское учреждение до определения ее судьбы органами опеки и попечительства. Расследование уголовного дела продолжается.

ДВа

//картина дня

Сотрудник украинских спецслужб, который негласно ведет свой телеграмм-канал, заявил о наличии «негласно удерживаемых» в плену. Он назвал тех, кого Киев официально отказывается обменивать.

Сотрудник украинских спецслужб, который негласно ведет свой телеграмм-канал, заявил о наличии «негласно удерживаемых»…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Близкие Натальи Андрейченко намерены обратиться в полицию, так как о пропавшей в Мексике сутки назад актрисе нет никакой информации. У Андрейченко имеются два телефона…

//новости ан

После видеосвязи во время заседания этической комиссии Единой России, когда все её члены могли задать вопросы главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, сомнений у единороссов…

//новости ан

Появляются видео с места крушения самолета Bombardier E-11A, якобы принадлежащего ВВС США. Движение запрещенной в России организации «Талибан» взяло ответственность…

//новости ан

У Меган Маркл отобрали драгоценности. Не хочешь носить королевский титул - никаких тебе королевских украшений, переданных по наследству и подаренных Елизаветой…

//новости ан

//новости ан

Шесть сел в Алтайском крае остаются отрезанными от внешнего мира из-за снега и метелей. Из-за занесенных дорог, жителям уже не хватает продуктов и воды. И ситуация только…

Член рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ, сенатор Алексей Пушков предлагает закрепить в основном законе статус России как страны, победившей во Второй…