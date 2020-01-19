Мужчина вместе с маленькой дочерью выпали из окна пятого этажа

//Происшествия 13+

19 января 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В одном из сёл в Пензенской области из окна 5-го этажа многоквартирного дома выпали мужчина и девочка. Позже выяснилось, что это его дочь. Оба выпававших выжили и были доставлены в больницу.

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Происшествие произошло вечером 18 января, а уже 19 января областное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении мужчины. Ему инкриминируют покушение на убийство.

Следователи не говорят о подробностях происшествия. В ведомстве ограничились сообщением о том, что «гражданин вместе со своей 3-летней дочерью был обнаружен с телесными повреждениями под окнами своей квартиры» и о возбуждении уголовного дела.