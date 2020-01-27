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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Близкие Натальи Андрейченко намерены обратиться в полицию. Прошли сутки, как актриса пропала в Мексике

, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]

Близкие Натальи Андрейченко намерены обратиться в полицию. Прошли сутки, как актриса пропала в Мексике
Наталья Андрейченко, фото: vk.com/natalyaandreychenko

Близкие Натальи Андрейченко намерены обратиться в полицию, так как о пропавшей в Мексике сутки назад актрисе до сих пор нет никакой информации. У Андрейченко имеются два телефона, российский и американский  номера известны PR-директору Андрейченко Яну Трунцеву.

Но до актрисы дозвониться невозможно. Трунцев, который и сообщил об исчезновении Натальи Андрейченко сообщил, что с сыном и дочерью актрисы, которые живут в Швейцарии, ему связаться удалось. Но ни Настя, ни Дмитрий Дунаевский ничего не знают о матери.

Трунцев опроверг ранее появившуюся информацию о том, что Андрейченко попала в ДТП.  В Мексике новостной портал Riviera Maya News написал о ДТП, в котором неизвестная женщина за рулем машины Nissan врезалась в грузовик. С тяжелыми травмами автоледи госпитализировали. Трунцев пояснил, что Андрейченко перестала общаться в субботу днем, а ДТП произошло в пятницу вечером.

Агент актрисы не исключает, что у нее могут быть проблемы со здоровьем, так как Андрейченко сейчас сильно загружена работой.

"Поскольку прошли сутки, это достаточное основание, чтобы подать заявление в полицию, а также обратиться в консульство. От друзей и родственников новостей нет. Но мы все еще надеемся и верим, что это недоразумение и Наталья найдется", - написал Трунцев на странице актрисы в Instagram.

 
 
 
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Дорогие поклонники, новости к этому моменту:⠀ 1. До сына Дмитрия Дунаевского дозвонились журналисты. Он ответил, что не знает где Наталья.⠀ 2. К дому Натальи в 9:40 утра по местному времени приехал человек, которого мы попросили туда добраться и проверить, есть ли кто-то там. Он живет в Мексике в 80 км от ее особняка.⠀ 3. Дома никого не оказалось, кроме помощника по хозяйству. Он, придя в 9 утра на работу после выходных, не обнаружил Наталью Андрейченко. Все ее машины, в том числе на которой она приехала домой в субботу, находятся в гараже.⠀ 4. Мы опровергаем лживую информацию в СМИ: Наталья не злоупотребляла алкоголем, наркотиками. Это фэйки, выдуманные журналистами и недоброжелателями для хайпа на имени заслуженной артистки и привлечения трафика на их сайты.⠀ 5. Актриса не попадала ни в какое ДТП недалёко от города Тулум (Мексика). В 13:30 по московскому времени нам прислали смс со ссылкой на новостной портал Riviera Maya News. Там сказано, что какая-то неизвестная женщина была за рулем синего Nissan, на котором на полном ходу врезалась в грузовик. Отмечается, что она получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Но это не была Наталья!!! Женщина попала в аварию вечером в пятницу, а Наталья перестала выходить на связь в субботу днём.⠀ 6. Подруга Марэт, у которой актриса была в гостях в субботу, не смогла поехать к ней домой вчера, как только сообщила нам о случившимся, так как улетела в Европу.⠀ 7. В последние дни Наталья действительно могла чувствовать себя плохо. Актриса напряженно работала удаленно из Мексики в связи с подготовкой запуска одновременно трех проектов. Первый — сьемки многосерийного фильма для крупнейшего федерального канала, которые должны состояться в самое ближайшее время в Москве, шло обсуждение дат, сценария, идей с сорежиссёром картины. Второй — ее авторский проект по образу жизни, питанию, медитации, йоги. Третий — шли переговоры с одним из крупнейших коммерческих бьюти-брендов, амбассадором которого должна стать Наталья.⠀ 8. Оба телефона Натальи недоступны. Ни российский, ни американский. С утра приблизительно... Продолжение в галерее. Листайте по экрану вправо ????????⠀ Ян Трунцев, PR-директор Натальи Андрейченко

Публикация от Наталья Андрейченко (@natalya_andreychenko) 27 Янв 2020 в 7:53 PST

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