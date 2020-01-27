Близкие Натальи Андрейченко намерены обратиться в полицию. Прошли сутки, как актриса пропала в Мексике

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27 января 2020, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Андрейченко, фото: vk.com/natalyaandreychenko

Близкие Натальи Андрейченко намерены обратиться в полицию, так как о пропавшей в Мексике сутки назад актрисе до сих пор нет никакой информации. У Андрейченко имеются два телефона, российский и американский номера известны PR-директору Андрейченко Яну Трунцеву.

Но до актрисы дозвониться невозможно. Трунцев, который и сообщил об исчезновении Натальи Андрейченко сообщил, что с сыном и дочерью актрисы, которые живут в Швейцарии, ему связаться удалось. Но ни Настя, ни Дмитрий Дунаевский ничего не знают о матери.

Трунцев опроверг ранее появившуюся информацию о том, что Андрейченко попала в ДТП. В Мексике новостной портал Riviera Maya News написал о ДТП, в котором неизвестная женщина за рулем машины Nissan врезалась в грузовик. С тяжелыми травмами автоледи госпитализировали. Трунцев пояснил, что Андрейченко перестала общаться в субботу днем, а ДТП произошло в пятницу вечером.

Агент актрисы не исключает, что у нее могут быть проблемы со здоровьем, так как Андрейченко сейчас сильно загружена работой.

"Поскольку прошли сутки, это достаточное основание, чтобы подать заявление в полицию, а также обратиться в консульство. От друзей и родственников новостей нет. Но мы все еще надеемся и верим, что это недоразумение и Наталья найдется", - написал Трунцев на странице актрисы в Instagram.