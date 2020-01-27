Знаменитая актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

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27 января 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

актриса Наталья Андрейченко, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Знаменитая актриса, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания!" Наталья Андрейченко пропала в Мексике. Соответствующую информацию предоставил ее директор по связям с общественностью Ян Трунцев. Мужчина уточнил, что 63-летняя Наталья была в субботу днем в гостях у подруги в Канкуне. В какой-то момент она сообщила, что плохо себя чувствует и уехала. Уже сутки Андрейченко не выходит на связь .

Трунцев добавил, что в настоящий момент пытается узнать, может ли кто-то сходить домой к актрисе и выяснить, все ли с ней в порядке. Директор Натальи по связям с общественностью заметил, что с сыном актрисы ему связаться также пока не удалось, однако, он вряд ли владеет информацией, так как редко общается с матерью. Коллеги знаменитости сообщают, что в последний раз говорили с ней в четверг.