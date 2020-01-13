Пропавшая в прошлом году в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой

13-летняя девочка, которая пропала в Екатеринбурге в последний день 2019 года, самостоятельно вернулась домой. Об этом утром в понедельник, 13 января, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Вечером 31 декабря девочка ушла из дома на улице Победы в микрорайоне Уралмаш и до минувшего воскресенья не выходила на связь. Накануне школьница вернулась домой. Установлено, что в ее отношении не было совершено каких-либо противоправных действий.

Мать подростка была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", поскольку она не заявила своевременно о пропаже своей дочки.