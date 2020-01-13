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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Пропавшая в прошлом году в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой

, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пропавшая в прошлом году в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
13-летняя девочка, которая пропала в Екатеринбурге в последний день 2019 года, самостоятельно вернулась домой. Об этом утром в понедельник, 13 января, сообщили в пресс-службе городского УМВД.
 
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В Екатеринбурге ищут тринадцатилетнюю школьницу, которая пропала 31 декабря

 
Вечером 31 декабря девочка ушла из дома на улице Победы в микрорайоне Уралмаш и до минувшего воскресенья не выходила на связь. Накануне школьница вернулась домой. Установлено, что в ее отношении не было совершено каких-либо противоправных действий.
 
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ЕТ

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