Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Госдума собирается помочь женщинам в декрете получить профобразование

, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума собирается помочь женщинам в декрете получить профобразование
Фото: сайт Госдума РФ

В Госудуму внесен законопроект, упрощающий находящимся в декрете, получение дополнительного образования и форму обращения в центры занятости. С такой инициативой выступила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

По словам автора законопроекта, он расширяет возможность женщинам в период декретного отпуска реализовать свое желание в получении дополнительного профобразования. В частности, снимается ограничение об обращении только по месту регистрации.

«Кроме того, законопроектом устанавливается обязанность для центров занятости обеспечивать молодым мамам такое направление именно по востребованным на рынке труда профессиям, а, значит, в дальнейшем создает важные гарантии для работы по новой профессии по выбору женщины», – говорит Яровая.

Она также подчеркнула, что законопроект создает дополнительные условия для реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

Согласно данному национальному проекту в период с 2020 года по 2024 год программы повышения квалификации и переобучения пройдут 230 тысяч женщин, находящихся в декретном отпуске.

ДВа

//картина дня

Сотрудник украинских спецслужб, который негласно ведет свой телеграмм-канал, заявил о наличии «негласно удерживаемых» в плену. Он назвал тех, кого Киев официально отказывается обменивать.

Сотрудник украинских спецслужб, который негласно ведет свой телеграмм-канал, заявил о наличии «негласно удерживаемых»…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

После видеосвязи во время заседания этической комиссии Единой России, когда все её члены могли задать вопросы главе Чувашии Михаилу Игнатьеву, сомнений у единороссов…

//новости ан

Появляются видео с места крушения самолета Bombardier E-11A, якобы принадлежащего ВВС США. Движение запрещенной в России организации «Талибан» взяло ответственность…

//новости ан

//новости ан

У Меган Маркл отобрали драгоценности. Не хочешь носить королевский титул - никаких тебе королевских украшений, переданных по наследству и подаренных Елизаветой…

//новости ан

//новости ан

Шесть сел в Алтайском крае остаются отрезанными от внешнего мира из-за снега и метелей. Из-за занесенных дорог, жителям уже не хватает продуктов и воды. И ситуация только…

//новости ан

Член рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ, сенатор Алексей Пушков предлагает закрепить в основном законе статус России как страны, победившей во Второй…

//новости ан

Бывший глава Омской области Леонид Полежаев будет получать ежемесячную доплату к основной пенсии в размере 224 тысяч рублей. Такой указ он лично подписал еще в 2011 году