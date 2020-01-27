Госдума собирается помочь женщинам в декрете получить профобразование

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27 января 2020, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

В Госудуму внесен законопроект, упрощающий находящимся в декрете, получение дополнительного образования и форму обращения в центры занятости. С такой инициативой выступила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

По словам автора законопроекта, он расширяет возможность женщинам в период декретного отпуска реализовать свое желание в получении дополнительного профобразования. В частности, снимается ограничение об обращении только по месту регистрации.

«Кроме того, законопроектом устанавливается обязанность для центров занятости обеспечивать молодым мамам такое направление именно по востребованным на рынке труда профессиям, а, значит, в дальнейшем создает важные гарантии для работы по новой профессии по выбору женщины», – говорит Яровая.

Она также подчеркнула, что законопроект создает дополнительные условия для реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

Согласно данному национальному проекту в период с 2020 года по 2024 год программы повышения квалификации и переобучения пройдут 230 тысяч женщин, находящихся в декретном отпуске.