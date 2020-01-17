Демографическая проблема в России: рожать просто некому

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17 января 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

Демограф Анатолий Вишневский рассказал, почему в нашей стране нельзя решить демографическую проблему. Несмотря на то, что Путин обозначил демографический вопрос как одну из главных задач государства, решить её вряд ли получится.



Глава государства предположил, что финансовые пособия смогут повысить рождаемость в России. Помимо этого Путин указал на необходимость выплаты «материнского капитала» за первого ребёнка.



Вишневский отметил, что низкая рождаемость характерна не только для бедных семей. Тренд на одного ребёнка существует сегодня во многих странах. Представление, что количество детей зависит от экономических возможностей семьи, является неверным, - считает эксперт.



На сегодняшний день коэффициент рождаемости в России составляет 1,7. Для того, чтобы уравнять смертность и рождаемость одна женщина в нашем государстве должна родить как минимум два ребёнка.



Правильным решением является установление материальной поддержки для рождения первого ребёнка. Только не нужно забывать, что сумма на первого ребёнка берётся из того же материнского капитала, а не отдельно выделяется из бюджета. К тому же увлечение финансовым стимулированием к рождению может привести к маргинализации общества. При этом в основном семья всегда будет двухдетная.



Сейчас родителями являются люди, рождённые в 90-е годы. Это было время, когда страна переживала не только экономический, но и демографический кризис. Соответственно, рожать детей «просто некому». Это приводит к последующему сокращению рождаемости. К сожалению, такую картину руководство страны не понимает.



