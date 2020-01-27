Пермяк 11 раз менял фамилию, но это не спасло его от банкротства

//Общество 13+

27 января 2020, 19:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсант

Фото: Pixabay

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом местного жителя по фамилии Михайлов, который задолжал различным кредитным учреждениям и налоговой службе почти 4,5 млн рублей.

Ничем не примечательная, на первый взгляд, история, если бы не "фамильный" поворот. Как выяснилось, должник, согласно представленным в суд документам, менял свою фамилию 11 раз. Сначала гражданин Щербаков стал Смирновым, затем Бузориным, а после – Михайловым.

А вот в 2014 года ФИО должника звучали как Трамп Андрей Владимирович. Спустя год он вернулся к привычной фамилии Михайлов, через два года снова стал Щербаковым. В 2018 года снова стал Трампом. В том же году мужчина сменил броскую фамилию на Титова, а весной 2019 года стал Смирновым.

Как бы ни звали должника, за Михайловым-Смирновым-Трампом числятся два автомобиля Infinity FX 45, а также два обремененных залогом помещения. Финансовый управляющий считает, что этого хватит, чтобы покрыть долги.

На днях в Госдуме вновь прозвучало предложение объявить кредитную амнистию.