Лидер думской фракции предлагает провести «кредитную амнистию»

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26 января 2020, 11:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил за проведение «кредитной амнистии». Руководитель думской фракции подчеркнул, что долги населения по кредитам по итогам 2019 года составили 1,7 триллиона рублей.

В эфире телеканала «Россия 24» Миронов отметил, что неоднократно говорилось о необходимости запретить микрофинансовые организации и ликвидировать коллекторские агентства, которые «бандитскими методами вышибают эти долги у людей».

Ранее подобное предложение выдвигал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Во время утверждения кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра в Госдуме эту тему снова поднимали, однако Мишустин выступил против этих идей, пояснив, что это приведет к банкротствам банков.