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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Президента России будут регулярно информировать о ситуации с коронавирусом

, 19:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство России

Президента России будут регулярно информировать о ситуации с коронавирусом
Фото: kremlin.ru

Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.

По итогам совещания председатель правительства поручил информировать о результатах мониторинга ситуации для доклада президенту России Владимиру Путину на регулярной основе, сообщается на сайте правительства РФ.

В ходе совещания было отмечено, что на территории Российской Федерации на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом.

По итогам совещания также будет организован оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти в работе над предотвращением проникновения вируса на территорию России.

ЛЧ

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