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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Замминистра здравоохранения РФ Елена Бойко попросила освободить ее от должности

, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]

Замминистра здравоохранения РФ Елена Бойко попросила освободить ее от должности
Елена Бойко. Фото: сайт Минздрава РФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Елены Бойко от должности заместителя министра здравоохранения РФ.

В опубликованном на сайте правительства РФ документе говорится, что Елена Бойко освобождается от должности «по ее просьбе».

Елена Бойко возглавляла департамент информационных технологий и связи Минздрава РФ с июля 2014 года. 30 декабря 2018 года была назначена заместителем министра здравоохранения России.

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление, которым расширил перечень государственных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна».

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