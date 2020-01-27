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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Справки о трудовой деятельности можно будет получать в МФЦ

, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]

Справки о трудовой деятельности можно будет получать в МФЦ
Фото: соцсети

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым расширил перечень государственных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна».

Согласно новому постановлению, опубликованному на сайте правительства РФ, граждане смогут получать сведения о своей трудовой деятельности в МФЦ.

Новая услуга звучит так: «предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счёте». Другими словами, теперь россияне смогут получать сведения о своей трудовой деятельности не только в Пенсионном фонде, но и в центрах оказания госуслуг.

«В соответствии с подписанным распоряжением, Пенсионный фонд будет предоставлять сведения о трудовой деятельности граждан по экстерриториальному принципу, то есть в любом отделении ПФР и любом МФЦ по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания», – говорится в пояснительной записке к постановлению.

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