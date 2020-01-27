Президент России Владимир Путин утвердил состав президиума Государственного совета РФ. Глава государства распорядился осуществить ротацию состава президиума Госсовета РФ и утвердить президиум Госсовета РФ.
Согласно распоряжению, в состав президиума Госсовета вошли губернатор Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров и губернатор Курганской области Вадим Шумков.