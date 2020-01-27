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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Посылка с воли: четыре мобильных телефона спрятали в упаковке кофе и листового чая

, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

Посылка с воли: четыре мобильных телефона спрятали в упаковке кофе и листового чая
Фото: Pixabay

Жительница Адыгеи попыталась передать в исправительную колонию четыре мобильных телефона вместе с продуктами. Она спрятала гаджеты в растворимый кофе и листовой чай.

Сотрудники исправительной колонии без особого труда обнаружили запрещенные предметы. 43-летней женщине теперь придется заплатить штраф, а адресат, находящийся за решеткой не только остался без продуктов, но и получит взыскание, а в худшем случае проведет какое-то время в штрафном изоляторе.

«Административное наказание за попытку передачи в исправительное учреждение запрещенных предметов не самое большое – от 3 до 5 тысяч рублей, поэтому многих это не останавливает», – рассказали сотрудники колонии.

Не забывается и старый способ доставки в колонии запрещенных предметов – их просто перебрасывают через ограждение с колючей проволокой. Чаще всего это мобильные телефоны, аксессуары к ним и наркотики.

ДВа

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