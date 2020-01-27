Посылка с воли: четыре мобильных телефона спрятали в упаковке кофе и листового чая

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27 января 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Жительница Адыгеи попыталась передать в исправительную колонию четыре мобильных телефона вместе с продуктами. Она спрятала гаджеты в растворимый кофе и листовой чай.

Сотрудники исправительной колонии без особого труда обнаружили запрещенные предметы. 43-летней женщине теперь придется заплатить штраф, а адресат, находящийся за решеткой не только остался без продуктов, но и получит взыскание, а в худшем случае проведет какое-то время в штрафном изоляторе.

«Административное наказание за попытку передачи в исправительное учреждение запрещенных предметов не самое большое – от 3 до 5 тысяч рублей, поэтому многих это не останавливает», – рассказали сотрудники колонии.

Не забывается и старый способ доставки в колонии запрещенных предметов – их просто перебрасывают через ограждение с колючей проволокой. Чаще всего это мобильные телефоны, аксессуары к ним и наркотики.