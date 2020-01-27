Мама доктора Мясникова умерла в 92 года после тяжелой болезни

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27 января 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Доктор Александр Мясников сообщил о смерти своей матери Ольги Халиловны. Мама врача, ведущего программы на телевидении о здоровье, много лет проработала врачом. Ольга Халиловна умерла 27 января в возрасте 92 лет.

Мясников опубликовал фото своей матери и написал, что она умерла после "тяжелой и продолжительной болезни".

"Сегодня умерла моя мама: Дорба (Алиева) Ольга Халиловна. В этом году ей должно было исполниться 93 года. Как говориться «после тяжелой и продолжительной болезни..». Но у меня чувство горя утраты заслоняется чувством гордости за маму! Как она боролась! Последние полтора месяца она жила против законов природы, невероятным образом дважды выходила из комы. Таких людей больше не делают, то поколение гигантов и последние уходят... Светлая память", - написал доктор Мясников в Инстаграм.

Фолловеры выражают соболезнования теледоктору в связи с уходом из жизни его мамы.

В апреле 2020 года Ольге Халиловне исполнилось бы 93 года. Еще совсем недавно эта мудрая женщина давала советы дамам, как оставаться молодыми и красивыми до старости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Мясников (@alexander_myasnikov1)27 Янв 2020 в 1:48 PST