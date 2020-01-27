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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Вадим Степанцов уже два года назад знал о готовящемся назначении Михаила Мишустина

, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]

Вадим Степанцов уже два года назад знал о готовящемся назначении Михаила Мишустина

"Для меня назначение Михаила Мишустина не было неожиданностью: я имел инсайд, что его на должность премьера хотели назначить ещё пару лет назад (было такое поползновение у государя). Но он придержал его до определенного момента. Не знаю мотивы, но кандидатура Мишустина в верхах уже была «на карандаше»: он был как козырной туз в колоде у президента Путина, - рассказал фронтмен музыкальных групп «Бахыт-Компот» и «Мастодонт» Вадим Степанцов в эксклюзивном интервью "Аргументам недели". -  Думаю, полной неожиданностью это стало для либеральной части общества, которая трётся около политикума, а для ватно-патриотической - это радость и облегчение, типа, ну, наконец-то, хоть какое-то движение!"

По поводу скандала вокруг нового министра культуры Ольги Любимовой, Степанцов говорит, что - это просто майка. Как писал Василий Павлович Аксенов, «коммунистам потребовалось 70 лет для того, чтобы понять, что Coca-Cola это просто лимонад». При этом он заметил, что все политики употребляют нецензурные слова, хоть это и не транслируется!

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью "Аргументам недели".

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