Пушков предлагает закрепить в Конституции статус страны-победителя во Второй мировой войне

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27 января 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Алексей Пушков. Фото с сайта Совета Федерации.

Член рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ, сенатор Алексей Пушков предлагает закрепить в основном законе статус России как страны, победившей во Второй мировой войне.

По мнению Пушкова, в преамбуле «должны быть закреплены основные принципы существования» государства и «основные исторические точки».

Он считает, что в Конституции нужно отметить в той или иной форме победу во Второй мировой войне, статус державы-победительницы, потому что это определяет существование страны – и внутреннее, и международное. В этой связи пушков напомнил, что Россия занимает место постоянного члена Совета безопасности ООН с правом вето именно на основе того, что СССР был признан вместе с союзниками победителем в войне.