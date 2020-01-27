Школьники из Костромы планировали устроить вооруженное нападение на школу

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27 января 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести

Фото: Pixabay

Костромские правоохранители предотвратили возможную стрельбу, которую подростки планировали устроить в школе.

Сотрудники полиции получили информацию о 15-летнем подростке, размещавшем в соцсетях запрещенные материалы и проявлял большой интерес к инциденту в «Колумбайн».

Выяснилось, что подросток собрал группу единомышленников из числа одноклассников, с которым он всерьез обсуждал проведение вооруженного нападения в школе. Так несовершеннолетние хотели отомстить за конфликты внутри коллектива, а также незаслуженные оценки.

В костромской полиции заявили, что в настоящее время установлены все участники группы. У подростков изъяты телефоны, компьютеры, которые содержат переписки. Семьи несовершеннолетних взяты на особый контроль, а в школе, на которую должно было быть совершено нападение, проводится проверка, в том числе и возможные экстремистские настроения других учеников.