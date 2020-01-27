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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Мариуполе расстреляли патруль нацгвардии

, 15:23 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: пресс-служба украинской нацгвардии

В Мариуполе расстреляли патруль нацгвардии
фото пресс-службы украинской нацгвардии

Житель Мариуполя расстрелял патруль, который ходил по городу. Нападавший был задержан. Что с ним произошло дальше, пока не известно.

Напавшего уже обвинили в том, что он был пьян. Он напал на патрульных в районе улицы Февральской в Мариуполе.

«Нападавшим оказался 51-летний житель Мариуполя, который, по всем признакам, находился в состоянии алкогольного опьянения», — заявила пресс-служба украинской нацгвардии: «оружие, из которого вел огонь правонарушитель – пневматическое».

В результате нападения никто не пострадал. Уголовное дело было возбуждено по статье «Угроза убийством или насилием работнику правоохранительных органов».

Агрессия жителя Мариуполя могла быть спровоцирована ситуацией, которая сложилась в городе. По словам местных жителей, в начале войны в городе стало чрезвычайно напряженно. Там существенно увеличилась безработица.

После начала войны город перешел под контроль украинских националистов и силовиков, которые открыто грабили людей. Кроме того, в Мариуполе опасно выражать свое мнение. Местным жителям известно немало случаев, когда люди пропадали после критики действующей власти и сложившихся порядков.

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