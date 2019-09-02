Зеленский подминает под себя нацгвардию

Президент Украины поставил главе МВД условие вывода нацгвардии из подчинения ведомтсву. Теперь батальонами будет руководить непосредственно сам Зеленский. Об этом сообщили украинские СМИ.

Новость прозвучала в контексте трений, которые возникли у главы МВД Украины Арсеном Аваковым с украинским лидером.

Утверждается, что благодаря связям с Коломойским Аваков сохранил за собой пост. Кроме того, под его контролем находятся несколько десятков депутатов, среди которых есть выдвиженцы от партии «Слуга народа».

Как стало известно украинским журналистам, по требованию Зеленского прекратилось финансирование уличных радикалов. Раньше этим занималось СБУ.

Кроме того, условием сохранения поста за Аваковым стала передача нацгвардии под контроль президента. Сейчас на Украине ждут, что новый парламент примет соответствующий закон.