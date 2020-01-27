Когда заранее подсуетился и подписал нужную бумагу. Экс-глава Омской области будет получать 220 тысяч ежемесячной доплаты к пенсии

Бывший глава Омской области Леонид Полежаев будет получать ежемесячную доплату к основной пенсии в размере 224 тысяч рублей. Такой указ он подписал сам еще в 2011 году.
Документ опубликовал telegram-канал "Кремлевский мамковед".
За какие такие заслуги? А вот про это в документе ничего не сказано. Зато известно, что в регионе не утихают экологические скандалы, ситуация с выбросами в воздух отходом промышленных предприятий катастрофическая и доведенные до отчаяния жители, не надеясь на местную власть просят помощи у глав зарубежных государств. Да и как можно на чиновников надеется, если даже после отставки они продолжают набивать карманы за счет госбюджета?