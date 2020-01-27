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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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На Ставрополье девушка выставила на продажу нерождённого младенца за 440 тыс. руб.

, 11:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На Ставрополье девушка выставила на продажу нерождённого младенца за 440 тыс. руб.
Фото: pixabay.com

Представители Следственного комитета сообщили, что жительница Ставропольского края выставила на продажу в социальных сетях свою новорожденную дочь.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летней женщины, подозреваемой в продаже своего новорожденного ребенка», - уточнили в ведомстве.

По данным следствия, в 2019 году будучи беременной девушка решила продать своего ребенка, рождение которого должно было состояться в декабре. Однако на заявление откликнулась покупательница, предварительно сообщив об этом в полицию. Во время встречи сделка о продаже состоялась. Сумма выкупа составила 440 тыс. руб., отметили в СК. 

В ведомстве добавили, что сейчас девочка помещена в медицинское учреждение до принятия окончательного решения органами опеки и попечительства.

Ранее сообщалось, что в городе Талица Свердловской области женщина "постирала" новорожденного ребенка в стиральной машинке.

БА

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