СМИ: под Свердловском мать

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26 января 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В городе Талица Свердловской области женщина "постирала" новорожденного ребенка в стиральной машинке. Местные жители рассказывали журналистам, что у женщины начались преждевременные роды.

По данным портала Е1, инцидент произошел в благополучной многодетной семье. Ночью, когда муж и трое старших детей спали, у женщины начались роды. Она постирала новорожденного, а затем заявила, что малыш родился мертвым.

"Утром супруг гражданки проснулся и увидел, что произошло. Он обратился в полицию", - рассказал собеседник портала.

Соседи семьи рассказали, что женщина работает в парикмахерской. Никаких странностей за ней ранее не замечали.

"Аргументы недели" ранее сообщали, что в Британии молодая мать-одиночка отравила восьмимесячную дочь, пока ребенок находился в больнице. Отмечалось, что до этого 24-летняя женщина страдала от психического заболевания.